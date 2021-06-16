Лихач устроил погоню с сотрудниками ГИБДД в Ангарске Фото: Иван ВИСЛОВ

13 июня сотрудники ГИБДД задержали в пригороде Ангарска пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Во время очередного рейда в поселке Зверево Ангарского района дорожные инспекторы заметили автомобиль марки «Mercedes Benz». Водитель транспорта повернул в противоположную от сотрудников ГИБДД сторону и стремительно начал набирать скорость, - сообщили в ведомстве.

Мужчина игнорировал все требования автоинспекторов остановиться. Однако машину всё-таки удалось догнать в садоводстве «Этилен». Когда сотрудники ГИБДД открыли машину, то заметили у ангарчанина признаки опьянения. Лихач отказался от медосвидетельствования, в результате чего на него был составлен административный акт.

За нахождение в пьяном виде за рулем и отказ от проверки на трезвость ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Нижнеудинска по просьбе мошенников перевыпустил кредитную карту и потерял более 65 тысяч рублей (подробности)