Погода в Иркутске 17 июня: температура поднимется до +22 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

17 июня в Иркутскую область начнет возвращаться лето. Днем температура поднимется +20,+25 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе регионального гидрометцентра.

- В Приангарье ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, юго-западный с переходом днём в западных районах на юго-восточный

2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +5,+10 градусов, при прояснении до 0 градусов, днём +20,+25 градусов, при облачной погоде +10,+15 градусов, - сообщили в ведомстве.

Тем временем в Иркутске ночью ожидается небольшой дождь. Днем же температура поднимется до +20, 22 градусов без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +7,+9 градусов.

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