Доходы бюджета Иркутской области увеличены на 9,1 млрд рублей

Законопроект об изменениях в бюджет приняли на сессии Законодательного Собрания.

Бюджет Иркутской области в 2021 году увеличен на 9,1 млрд рублей. Из них 3,1 млрд – это средства, которые поступят из федерального бюджета и фонда содействия реформированию ЖКХ, еще 300 млн – благотворительные взносы юрлиц. Также собственные доходы увеличиваются на 5,8 млрд рублей. Эти изменения утверждены на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 16 июня.

Вырастут и расходы областной казны. Увеличение планируется на 9,6 млрд рублей. Средства направят на переселение граждан из аварийного жилья, ликвидацию последствий ЧС, в сферу жилищно-коммунального хозяйства, погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и т.д. Муниципалитеты получат дополнительно 1,2 млрд рублей. Это не использованные в в 2019-2020 годах средства. Кроме того, 700 млн рублей направят на образование – зарплату учителям.

Общий объем доходов законопроектом установлены на уровне 199,7 млрд рублей, расходы – 214,3 млрд, дефицит составит 14,6 млрд рублей.

Депутаты задавали много вопросов. Так, Ольга Безродных спросила, достаточно ли на подготовку к новому учебному году и выполнению требований надзорных органов. Министр финансов региона Наталия Бояринова ответила, что будет еще осенняя корректировка бюджета и в случае необходимости минфин готов сдвигать предоставление средств муниципалитетам на более ранний срок.

Роман Габов также обратил внимание, что снижена поддержка сельского хозяйства, дополнительных средств на агропромышленный комплекс не предусмотрено. А Степан Франтенко добавил, что недостаточно средств на развитие сельских территорий. Как пояснили на сессии, регион ожидает поступления федеральных средств на развитие сельских территорий, по предварительным данным это 320 млн рублей.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова прокомментировала поправки, которые были внесены к законопроекту. Так, поправкой губернатора, в которой в том числе учитываются предложения депутатов, увеличены средства на Дорожный Фонд. Кроме того, внесена поправка, которая обеспечит бесплатное питание школьников. По мнению Натальи Дикусаровой при принятии решения постарались сохранить баланс, учесть первоочередные нужды.