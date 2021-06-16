Разыскивается сибиряк, который в 2014 году похитил жителя Иркутска и требовал с него полмиллиона рублей. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии следователи ищут 32-летнего Виктора Ни, которого обвиняют в похищении человека и вымогательстве. В ночь с 4 на 5 февраля 2014 года Виктор Ни со своими товарищами похитил своего 32–летнего знакомого из Иркутска.

Все произошло на улице Мамина-Сибиряка. Сообщники увидели шедшего мимо них мужчину, ударили его, и силой усадили в автомобиль Тойота Королла. Затем потребовали вернуть им 500 тысяч рублей. Далее похитители перевезли мужчину в Улан-Удэ, поместив его из одних домов в садоводстве «Труд». Позже Виктор Ни заставил пленника позвонить своей матери. Вероятно, чтобы он попросил у нее денег. Женщина, поняла, что сына удерживают и позвонила в полицию. Всех похитителей поймали и осудили на длительные сроки. Однако, Виктору Ни каким-то образом удалось скрыться.

- Установить его местонахождение не удалось, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Просим всех, кому знакома личность Виктора Ни, либо известно местонахождение мужчины, позвонить в следственный отдел по Железнодорожному району Улан-Удэ или в отдел полиции.