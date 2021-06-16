Разработаны новые льготы для работников образования Иркутской области

Расширен перечень получателей льгот среди работников образования.

Теперь на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения могут рассчитывать руководители и их заместители в государственных образовательных организациях и их структурных подразделений. Касается это только работников образования, которые проживают и работают в сельской местности. Соответствующие изменения в областной закон приняты на сессии ЗС региона 16 июня.

По мнению парламентариев, принятые изменения повысят уровень соцгарантий работников образования. Кроме того, приводят областные нормативные акты в соответствие с обновленными нормами федерального законодательства.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Еще несколько социально значимых решений принято на июньской сессии Заксобрания Иркутской области. Так, в первом чтении одобрен проект изменений, по которому упрощается схема получения жилья по соцнайму. Предлагается исключить требование о предоставлении справки о составе семьи гражданина, нуждающегося в таком жилье. Предполагается, что гражданин сам будет предоставлять сведения о членах семьи. Они впоследствии будут подтверждаться органом, осуществляющим постановку на учет.

Также в первом чтении принят законопроект, который важен для детей-сирот. И он также упростит получение жилья. Дело в том, что сейчас им (после 18 лет) необходимо представить документ, подтвержденный регистрацией по месту жительства либо судебным решением. Между тем, в Конституции установлено, что гражданин вправе свободно передвигаться, выбирать место жительства и пребывания в пределах России. Поэтому факт регистрации не может служить основанием для установления мер соцподдержки. Вот этот пробел на законодательном уровне планируют устранить.

В окончательном виде принят и закон, согласно которому, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Это касается мер соцподдержки.