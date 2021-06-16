Проезд по улице Свердлова ограничат в Иркутске

Проезд по улице Сверлова ограничат в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, иркутские автомобилисты! В городе на пять дней ограничат проезд по улице Свердлова. Движение будет ограничено с 18 по 23 июня в районе дома №37. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети, - пояснили в администрации.

Так что, водителям стоит быть особенно внимательными на этом участке дороги.

Кроме этого, движение будет ограничено и по 20-му Советскому переулку в Иркутске. Там закроют проезд с 15 по 20 июня в районе жилого дома по улице Ярославского, 364. Причина - ремонтные работы на сети водопровода с заменой запорной арматуры.

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