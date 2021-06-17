Концерт к 100-летию композитора Арно Бабаджаняна дадут в филармонии Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Музыканты и вокалисты Иркутской областной филармонии приготовили специальную концертную программу ко дню рождения одного из ярчайших композиторов ХХ века, пианиста, народного артиста Советского Союза Арно Бабаджаняна. В 2021 году ему исполнилось бы 100 лет.

- Арно Арутюнович Бабаджанян – классик советской песни, автор множества популярных и любимых в народе хитов, таких как «Королева красоты», «Благодарю тебя», «Свадьба», «Не спеши», «Чертово колесо», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Ноктюрн», - рассказывают в филаромонии. – Их мы в этот вечер и исполним на сцене.

Выступать 18 июня будут обладательницы сопрано Мария Князева, Дарья Старцева, тенор Денис Ветров, фортепианный дуэт Татьяны и Дмитрия Силаевых, а также эстрадно-инструментальный ансамбль.

Концерт к 100-летию Арно Бабаджана "Только любовь права": где и когда

Иркутская областная филармония, ул. Дзержинского, 2

18 июня, 18.30

Цена билета: 300-500 руб.