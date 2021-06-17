Режим ЧС введен в Ленинском и Правобережном округах Иркутска из-за подтопления в садоводствах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Режим локальной чрезвычайной ситуации введен в Ленинском и Правобережном округах Иркутска. Из-за подъема грунтовых вод в этих районах подтопило садоводства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Проблему пытаются устранить путем расчистки стоков, дренажной системы, которую начали проводит накануне. Вода пришла на 82 участка в Ленинском районе.

- Откачиваем грунтовые воды, чтобы снизить их уровень, - отметили в мэрии. – Эвакуация жителей пока не требуется, но пункты временного размещения на этот случай готовы.

В Правобережном округе - те же проблемы. Из-за подъема грунтовых вод подтоплено 114 садовых участка. Проводится оповещение населения, ситуацию в городе постоянно мониторят 5 мобильных экипажей.

КОНКРЕТНО

Где объявлен режим локальной ЧС:

- СНТ «Банковец»;

- «Взаимопомощь»;

- «Вторчермет»;

- «Галантерея»;

- «Наука»;

- «Медик»;

- «Сосна»;

- «Имени Горького»;

- «Бытовик»;

- «Горняк»;

- «Юбилейное»;

- «Желдорформация»;

- «Автомобилист»;

- «Топограф»;

- «Дорожных машин».

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