Режим ЧС введен в Ленинском и Правобережном округах Иркутска из-за подтопления в садоводствах
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Режим локальной чрезвычайной ситуации введен в Ленинском и Правобережном округах Иркутска. Из-за подъема грунтовых вод в этих районах подтопило садоводства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Проблему пытаются устранить путем расчистки стоков, дренажной системы, которую начали проводит накануне. Вода пришла на 82 участка в Ленинском районе.
- Откачиваем грунтовые воды, чтобы снизить их уровень, - отметили в мэрии. – Эвакуация жителей пока не требуется, но пункты временного размещения на этот случай готовы.
В Правобережном округе - те же проблемы. Из-за подъема грунтовых вод подтоплено 114 садовых участка. Проводится оповещение населения, ситуацию в городе постоянно мониторят 5 мобильных экипажей.
КОНКРЕТНО
Где объявлен режим локальной ЧС:
- СНТ «Банковец»;
- «Взаимопомощь»;
- «Вторчермет»;
- «Галантерея»;
- «Наука»;
- «Медик»;
- «Сосна»;
- «Имени Горького»;
- «Бытовик»;
- «Горняк»;
- «Юбилейное»;
- «Желдорформация»;
- «Автомобилист»;
- «Топограф»;
- «Дорожных машин».
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