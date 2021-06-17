Подозреваемые в сбыте наркотиков задержаны в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Спецназ «Гром», сотрудники МВД по контролю за оборотом наркотиков накануне задержали в Усолье-Сибирском участников преступной группы, распространявшей наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Были задержаны двое – 39-летний мужчина, который продал запрещенные вещества, и 35-летняя женщина, у которой он приобрел наркотики, - отмечают полицейские. – Именно она подозревается в организации преступной деятельности.

В жилищах задержанных провели обыск: нашли свертки – содержимое отправлено на экспертизу, банковские карты, сотовые телефоны, деньги.

- Подозреваемые помещены под стражу, - говорят в региональном МВД. – Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за сбыт наркотических средств.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное производство или сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору».

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