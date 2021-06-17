Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша: «Оптовые цены на дизель будут расти» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Цены на дизельное топливо в России выросли накануне до рекордных показателей - 52,6 тысячи рублей за тонну, а все прекрасно знают, что рост цен на топливо часто равен росту стоимости продуктов. Корреспондент NEWS.ru выяснял, что будет с ценами на дизель в ближайшее время.

- Ценовая ситуация на рынке дизельного топлива напряженная, - рассказал NEWS.ru Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. - Оптовая стоимость дизеля в ближайшее время продолжит повышаться, однако на розничных ценах это не отразится — они сдерживаются в пределах инфляции.

Специалист также отметил, что дефицита дизельного топлива в стране не будет – производство работает исправно. Евгений Аркуша также озвучил меры, которые сейчас предлагаются для регулирования роста цен на топливо – подробности здесь.

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