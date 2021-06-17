Матч Финляндия-Россия, Марио Фернандес и ЕГЭ интересовали иркутян в минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У жителей Иркутской области самым популярным запросом в минувшие сутки стал матч Финляндия-Россия, который сибиряки имели возможность посмотреть по центральным каналам вечером 16 июня. И футболисты в этот раз не обманули надежд иркутян – выиграли 1:0. Гол забил Алексей Миранчук.

Стоит отметить, что Алексей Миранчук, а также Артем Дзюба заняли также строчки в рейтинге популярных запросов – статистику приводит Яндекс. Привлек внимание жителей региона также Марио Фернандес. Защитник получил во время матча Финляндия-Россия травму.

Также иркутяне интересовались игрой футболистов Турции и Уэльса, ЕГЭ – кстати, в Приангарье 10 выпускников получили по 100 баллов на экзамене по химии и литературе. Также большинство людей в области обеспокоены ситуацией с заболеваемостью коронавирусом – растут темпы, а также количество госпитализированных – в связи с этим в регионе вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19.

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