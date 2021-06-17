Крестный ход на мотоциклах 2021: 18 июня в Иркутск из Владивостока привезут икону и мощи святого Александра Невского. Фото: Владивостокская епархия

В честь юбилейного года празднования 800-летия со Дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в Иркутск приедет Крестный ход на мотоциклах с иконой святого благоверного князя Александра Невского и частицей его святых мощей. Об этом сообщают в Иркутской епархии.

- Крестный ход начал своё движение из Владивостока 12 июня 2021 года, в День России, а завершится 9 июля у раки святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге - в Лавре, носящей его святое имя, - рассказали на официальном сайте епархии.

За рулем мотоцикла во главе колонны будет Высокопреосвященный Марк, митрополит Вятский и Слободской.

В Иркутск Крестный ход с иконой прибывает 18 июня к 17:00 в Александро-Невский храм, расположенный по адресу улица Якоби, 3. По традиции, когда участники хода прибудут в храм, будет отслужен молебен перед привезенной иконой с частицей мощей святого благоверного князя.

Икона будет находиться в храме Иркутска до 21 июня. Затем Крестный ход продолжит свой путь.

Иркутян приглашают принять участие в этом событии: встреча, молебен, личная молитва перед иконой.

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