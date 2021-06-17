Контроль за соблюдением ограничительных мер в магазинах и торговых центрах усилился в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжаются проверки на соблюдение ограничительных мер пр оказании услуг. Так, с 1 мая по 16 июня специалисты профильной службы совместно с полицией проверили 727 объектов региона. Выявлено 104 нарушения. При этом оштрафовано 6 организаций. Чаще всего ограничительные меры не соблюдаются в магазинах и других объектах торговли. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– В настоящее время в связи с ростом показателей заболеваемости особенное внимание при проведении рейдов уделяется торговым центрам, и другим объектам потребительского рынка как местам наиболее интенсивного траффика посетителей. С начала мая проверили 15 торговых центров в Иркутске и Иркутском районе. С руководителями каждого из них проведены беседы о необходимости организации «входных фильтров» для исключения допуска в помещения покупателей без масок, – сказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Чаще всего в магазинах, супермаркетах и рынках отсутствуют информационные щиты или листовки о важности соблюдения ограничительных мер, также среди распространенных нарушений: отсутствие разметки на полу для соблюдения социальной дистанции и санитарных журналов. Вместе с тем, продавцы часто пренебрегают ношению масок. А в кафе и ресторанах не отслеживается положенная 50% заполняемость зала.

Всего с начала года в Иркутской области проверили около 3 тысяч объектов потребительского рынка на предмет соблюдения ограничительных мер. Из них предприятий торговли - 2585, общественного питания - 260, бытового обслуживания - 53. Нарушения выявлены в 326 случаях.

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