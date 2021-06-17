«Слата» возвращает 50% от стоимости покупок по акции «Счастливый чек»

Фото: ООО Маяк

Получить скидку вполовину стоимости покупок в чеке - согласитесь, сюрприз! Представьте, в пятницу после рабочего дня забегаете в супермаркет и берете все к ужину, или в выходной закупаете продукты на предстоящую неделю. Подходите к кассе, уже прикидываете, что выйдет кругленькая сумма - и вдруг кассир произносит: «Мы оплатим 50% стоимости покупок в вашем чеке».

Приятно? Не то слово!

«Слата» запустила акцию «Счастливый чек». Его можно «вытянуть» в любом супермаркете города Иркутска и области. Для участия в акции нужно совершать покупки в пятницу, субботу или воскресенье. «Счастливый чек» определяется случайным образом. В случае выигрыша покупатель узнает о нем на кассе.

Покупайте в «Слате» - и, возможно, именно ваш чек станет счастливым!

Информация об акциях и призах опубликована на сайте группы компаний «Слата» https://www.slata.ru/promotions/schastlivyj-chek-v-slate/