Место на кладбище за 200 тысяч рублей пытался продать замдиректора ритуального агентства в Иркутском районе Фото: Сергей ГАПОН

62-летнего жителя Иркутского района обвиняют в получении крупной взятки. Мужчина, работая заместителем директора ритуального агентства пытался заключить сделку о предоставлении места на кладбище за определенную плату. Об этом сообщают в СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуре.

- По версии следствия, 9 июня заместитель директора муниципального казенного предприятия, осуществляющего организацию похорон и представление связанных с ними услуг, являясь должностным лицом вместе с иными лицами, в том числе из числа сотрудников предприятия, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории кладбища, расположенного на 8 километре Голоустненского тракта, получил от мужчины денежные средства в размере 200 000 рублей, - рассказали в ведомствах.

За денежное вознаграждение замдиректора пообещал предоставить клиенту любое выбранное им место на кладбище, которое он хотел приобрести для близкого родственника.

Взяточника задержали на месте преступления, ему избрана мера пресечения.

Правоохранительные органы выяснят, были ли аналогичные случаи в работе агентства в прошлом.

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