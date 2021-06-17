Река Ушаковка может выйти из берегов в Иркутске 17-18 июня Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске наблюдается повышение воды на реке Ушаковке. Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что 17 июня наблюдается повышение уровня воды на 25-60 сантиметров. Прогнозируется, что 17-18 июня в районе Иркутска вода в Ушаковке достигнет отметок 190-210 сантиметров. Есть угроза подтопления. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Возможен выход воды на пониженные участки улицы Вилюйская, Пади Грязнуха и садоводства «Родник», - сообщили в ведомстве.

Прогноз передан до руководителей органов местного самоуправления, объектов экономики, дежурно-диспетчерской службы. Обстановка на реке Ушаковка отслеживается круглосуточно.

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