В Братске вандалы разбили уличный монитор около администрации города Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Братска разыскивает хулиганов, которые разбили экран возле здания администрации города. Произошел случай 6 июня около полуночи на проспекте Ленина, 37. Об этом сообщает МУ МВД России «Братское».

- Компания из трех молодых людей один за другим практикуются в меткости, а после хулиганства просто уходят за здание, - сообщает полиция города.

Вандалы попали в обзор двух камер. На кадрах видно: кидали в экран предметы из компании двое, а третий - просто наблюдал за происходящим. Полиция просит очевидцев откликнуться. Если вы стали свидетелем происшествия, сообщите об этом в ближайший полицейский участок или позвоните по номеру 102 (с мобильного телефона).