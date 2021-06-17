Движение по дороге Качуг-Жигалово восстановлено

Движение транспорта по дороге Качуг-Жигалово восстановлено. На месте работали восемь самосвалов, три автогрейдера и два погрузчика. С их помощью устранили колею, гребенку и ямы, которые образовались из-за большегрузов. Завтра количество техники будет увеличено. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Причиной разрушения дороги стали затяжная весна, поздняя оттайка грунта, которая началась только сейчас, и сильные дожди. Они начались в выходные и завершились только сегодня. Из-за этого дорога стала проваливаться под большегрузным транспортом. Сейчас в Жигаловском районе погода улучшилась. Утром дорожники вышли на работу. Уже сейчас на этом участке обеспечен проезд легкового и общественного транспорта, - сказал начальник управления дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Денис Шуваев.

Движение по дороге Качуг-Жигалово было закрыто 16 июня. Движение легкового транспорта и грузовиков не прекращалось. Сегодня междугородние автобусы снова вернулись в рейсы.

На проблемном участке были установили посты, дорожная техника вытаскивала застрявшие автомобили. Для того, чтобы ситуация не повторилась, накануне проезд по дороге для грузовиков весом больше 8 тонн был запрещен. Ограничения будут действовать, пока участок полностью не восстановят.

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