В Иркутске бизнес-вумен предлагала полицейскому взятку в 15 тысяч рублей за разрешение продавать контрафактную одежду Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске индивидуальный предприниматель пыталась дать взятку полицейскому. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- 12 июня сотрудниками ОЭБиПК по Свердловскому району МУ МВД России «Иркутское» в торговом павильоне, расположенном в одном из торговых центров на улице Сергеева, проводилась проверка, в ходе которой обнаружена контрафактная одежда брендовых товарных знаков,- сообщили в ведомстве.

За бездействие предпринимательница предложила оперативнику взятку в размере в сумме 15 тысяч рублей. Сотрудник полиции от денег отказался, после чего сообщил в дежурную часть полиции о склонении его к коррупционному преступлению.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается

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