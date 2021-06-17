Новые дорожные знаки установят на улицах Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! С 8 июля в областном центре появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- С 8 июля на ул. Ленина, 23 в проезде к воротам, ведущим в технический двор ТЮЗа имени Вампилова и Иркутской областной Филармонии, будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена». Это обеспечит беспрепятственный въезд и выезд крупногабаритного служебного транспорта, который используется для перевозки артистов и декораций, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, на улице Фрунзе, на пересечении с улицей Шевцова по ходу движения в сторону улицы Глеба Успенского, а также перед поворотом на улицу Фрунзе с Енисейской и 1-й Ключевой для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе учащихся коррекционной школы № 14, будут установлены дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Данные решения приняты на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителем ОГИБДД.

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