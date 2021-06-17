Трибуна на стадионе «Металлург» в Братске могла обрушиться из-за износа конструкций. Фото: прокуратура Иркутской области

Стала известна причина, из-за которой провалилась часть бетонной плиты на трибунах стадиона «Металлург» в городе Братске. Об этом «КП» - Иркутск» сообщила региональная прокуратура. ЧП, как ранее сообщала «КП» - Иркутск», произошло 26 апреля 2021 года во время репетиции шествия ко Дню Победы. Пострадали 3 студентки Братского педагогического колледжа, девушки отдыхали во время перерыва репетиции. Двое из них оказались несовершеннолетними. После этого прокуратура начала проверку. Теперь же стала известна одна из возможных причин ЧП.

- Установлено, что по результатам технического освидетельствования строительных конструкций помещений стадиона, проведенного в июле 2013 года, выявили разрушения защитного слоя бетона двух сборных железобетонных плит от попеременного воздействия замораживания и оттаивания, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Расследование продолжается.

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