Движение по улицам Левитана и Украинская в Иркутске будет ограничено до июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, водители! Движение транспорта будет временно ограничено по улицам Левитана и Украинская в Иркутске. Это связано с проведением работ на тепловой сети и сети водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- С 8.00 19 июня по 23.00 5 июля движение по улице Украинская на участке от переулка Пулковский до улицы Муравьева будет временно запрещено. Это связано с проведением ремонта на тепловой сети. С 17 июня по 1 июля движение по улице Левитана на участке от улицы Гончарова будет временно запрещено. Это связано с проведением ремонта на сети водопровода, - рассказали в ведомстве.

Автомобилистов просят быть аккуратными на дорогах и заранее планировать маршрут с учетом перекрытых участков улиц города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые дорожные знаки установят на улицах Иркутска. Они начнут действовать с 8 июля (подробности)

Движение по дороге Качуг-Жигалово восстановлено. Проезд машин весом больше 8 тонн будет запрещен до полного восстановления участка (подробности)