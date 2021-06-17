Бесплатные ПЦР-тесты будут делать в приемно-сортировочном отделении детской областной больницы Иркутска

Бесплатные ПЦР-тесты будут делать в приемно-сортировочном отделении детской областной больницы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На базе детской клинической больницы Иркутска с 18 июня открывается приемно-сортировочное отделение с отдельным входом, где маленьким пациентам, поступающим на стационарно лечение, будут бесплатно делать ПЦР-тесты.

Получив результат, ребенок, в случае отрицательного анализа, перейдет на лечение в профильное отделение, в случае положительного теста – при наличии симптомов в инфекционную больницу. Если коронавирус не выявят, отправится на амбулаторное лечение. Кстати, ждать результат теста придется всего несколько часов. За это время детям предложат питание и необходимый медицинский уход

- На этапе поступления мы будем обследовать пациентов на собственные средства, - объясняет главврач больницы Юрий Козлов. – Постараемся сделать так, что дети будут проводить в сортировочном пункте как можно меньше времени.