Житель Ангарска лишился 700 000 рублей после разговора с «роботом» Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники вновь обманули жителя Иркутской области, представившись сотрудниками банка. Житель Ангарска предоставил аферистам код доступа от своего онлайн-кабинета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- 34-летнему ангарчанину позвонила лжесотрудница банка и сообщила о необходимости перевыпустить карту, - рассказывают полицейские. – Мужчина согласился, зашел в свой онлайн-кабинет и продолжил выполнять все просьбы девушки.

Пострадавший ввел код в появившемся «окне» и продиктовал «роботу» слово «перевыпуск». При этом «сотрудница банка» постоянно была на связи.

- Выполняя указания незнакомки, мужчина открыл злоумышленникам доступ к своим банковским картам, в том числе кредитным, с которых у него списались 770 тысяч рублей, - отмечают сотрудники регионального МВД.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а полицейские еще раз напоминают, что недопустимо выполнять операции, которые вас просят делать незнакомцы по телефону.

- Настоятельно рекомендуем прекратить разговор, перезвонить на «горячую линию» своего банка, номер которой указан на обороте карты, - говорят в МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08