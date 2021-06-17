Вахтовик из Ангарска подозревается в угоне автомобиля в Мордовии Фото: Ольга Крыльцова

Жителя Иркутской области подозревают в угоне автомобиля в поселке Явас в Мордовии. Ангарчанин приехал в Мордовию на вахту и решил покататься на чужой «Ниве». Об этом сообщает МВД по республике Мордовия.

- Автомобиль ВАЗ-2121, принадлежащий 47-летнему местному жителю, был угнан со стоянки ст. Шалы, «Ниву» нашли в поселке Явас, - говорят полицейские.

Во время дворового обхода, очевидцы рассказали, как видела за рулем данной машины мужчину. Сотрудники республиканского МВД установили его личность – угнавшим машину оказался житель города Ангарска Иркутской области. Он рассказал, что автомобиль не был заперт, и он просто решил покататься на нем. Как стало известно участковым, мужчина был в тот момент пьян.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», - отмечают в МВД республики Мордовия.

В настоящее время в отношении сибиряка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину в преступлении он не отрицает. Расследование продолжается.

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