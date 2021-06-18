Погода в Иркутске: 18 июня вероятность дождя минимальна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 18 июня. В областном центре сегодня дождя не ожидается. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В Иркутске 18 июня переменная облачность, преимущественно без осадков, - отмечают синоптики. – Ветер в столице Приангарья дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Как говорят метеорологи, воздух в региональном центре сегодня прогреется до +24…+26. Такова погода в Иркутске 18 июня, а какой прогноз ждет область? В ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, что в Приангарье переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер с порывами до 14 м/с, днем столбики уличных термометров покажут +24…+29, но если небо затянут облака, выше +14…+19 не будет.

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