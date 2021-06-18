Водитель Тойоты Пассо погибла в ДТП на трассе Вилюй в Братске. Фото: УГИБДД Иркутской области

В Братском районе разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Накануне на трассе Вилюй столкнулись два автомобиля – «Тойота Пассо» и «Нива». Погибла 48-летняя женщина за рулем иномарки. Об этом сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Авария произошла 17 июня в 15:20 на 58-ом километре трассы, - отмечают инспекторы. – Предварительно, 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121», двигаясь со стороны города Братска в сторону города Тулуна, при повороте налево, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем.

От удара иномарка слетела в кювет и перевернулась. В ДТП также пострадал 25-летний пассажир Тойоты. Он сейчас находится в больнице.

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