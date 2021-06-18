ГИБДД Иркутска проверит, не выезжают ли водители на встречную полосу 18 и 19 июня

ГИБДД Иркутска проверит 18 и 19 июня, не выезжают ли водители на «встречку» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 18 и 19 июня сотрудники ДПС проведут рейдовое мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщает ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Один из самых наиболее опасных маневров на дороге - это опережение транспорта сопряженное с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, - говорят инспекторы. - Особенно важно соблюдать порядок в местах, где это запрещено.

В подтверждение своих слов полицейские приводят статистику: за полгода на дорогах Иркутской области из-за выезда транспорта на «встречку» произошло 20 ДТП, в них пострадали 30 человек, шестеро погибли.

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