Как соблюдают масочный режим в торговых центрах, проверяют в Иркутске. Фото: администрация Иркутск

Ежедневные проверки по соблюдению масочного режима в торговых центрах, кинотеатрах и кафе начались в Иркутске. Об этом сообщили в городской администрации. Уже известно, кто чаще всего нарушает эпидемиологические правила.

- Это посетители, а вот продавцы более дисциплинированы, – рассказал начальник аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска «Безопасный город» Павел Белкин.

Напомним, работники торговых центров, общепита, культурно-развлекательных учреждений обязаны соблюдать масочный режим, а также не допускать обслуживание посетителей без масок. За нарушение этих требований можно схлопотать солидный штраф. Для физических лиц – от предупреждения до штрафа в 30 тысяч рублей, для юридических – штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Иркутян еще раз просят соблюдать масочный режим, а также пройти вакцинацию.

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