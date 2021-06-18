Жителя Усолья-Сибирского обманули при покупке мотоцикла по объявлению в Интернете Фото: Архив "КП"

Житель Усолья-Сибирского нашел на одном из популярных автомобильных порталов сообщение о продаже мотоцикла «Ямаха» за 420 тысяч рублей. Связался с продавцом, перевел сначала задаток, а потом и всю сумму, но железного коня так и не получил. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- 19-летний сибиряк попросил автора объявления прислать через мессенджер паспорт транспортного средства и паспорт продавца, а также видео, с помощью которого он мог бы оценить техническое состояние мотоцикла, - рассказывают полицейские.

Продавец сообщил, что ему нужны деньги и он готов сделать скидку – 310 тысяч рублей за мотоцикл, запчасти к нему и защитный костюм – и выслать сразу же после оплаты все это через транспортную компанию.

Согласившись, усольчанин сначала перевел задаток 10 тысяч, а после, когда позвонил грузоперевозчику и получил ответ, что заявка на перевозку данного груза имеется, перевел еще 300 тысяч рублей. На следующий день после оплаты, сибиряк снова позвонил в транспортную компанию, где ему сказали, что заказ на перевозку мотоцикла аннулирован.

- Связаться с «хозяином мотоцикла» молодому человеку больше не удалось, - подытоживают полицейские. - Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники МВД выяснили, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Карелии.

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