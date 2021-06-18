126 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки подтвердилось еще 126 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных за время пандемии возросло 18 июня до 72 049. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Приангарья.

- За сутки также выздоровели 69 человек, всего COVID-19 в регионе переболели 69 773 ранее зараженных, - отмечают специалисты.

Увы, победить болезнь удалось не всем. Сегодня стало известно о смерти еще 8 сибиряков коронавируса. Всего от COVID-19 скончались уже 2686 гостей и жителей Иркутской области, еще 287 с таким же диагнозом умерли от иных болезней. В больницах Приангарья сегодня 2638 человек – подробности.

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