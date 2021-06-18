В Иркутске установят мемориал в память о погибших от COVID-19 медиков. Фото: правительство Иркутской области

На улице Станиславского работают над созданием «Сквера Героев-медиков». Там появится мемориал в память о героях в белых халатах, которые сражались на передовой с коронавирусом, и их подвигу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Создание такого сквера необходимо региону. Это - общественное признание благородного труда всех медработников, - отметил губернатор Приангарья.

К разработке эскиза памятника были привлечены студенты Иркутского областного художественного колледжа. Всего на выбор они представили 6 работ, 3 из которых были отобраны для голосования. Игорь Кобзев подчеркнул, что выбор предстоит непростой, так как все работы хороши. Он предлагает жителям Иркутской области выразить свое мнение в комментариях к посту и хочет, чтобы свое мнение выразили жители города, в котором трудились медики, а также коллеги погибших.

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