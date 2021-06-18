18 июня на федеральной трассе в Слюдянке будет затруднено движение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Движение автотранспорта на трассе в Слюдянке будет временно затруднено. Это связано с проведением дорожных работ. Об этом сообщили в официальном аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- 18 июня в городе Слюдянка на 107-108 километров автомобильной дороги Р-258 «Байкал» будут проводиться дорожные работы по укладке асфальта с 12.00 до 20.00 часов. Возможно затруднение движения транспортных средств, - рассказывают в ведомстве.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты движения и быть аккуратными на дорогах.

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