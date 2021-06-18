ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сдают 18 июня выпускники в Иркутской области

Сегодня, 18 июня, школьники Приангарья, которые выбрали для сдачи ЕГЭ такие предметы, как биология и иностранный язык, сегодня проверят свои знания. Это больше 3,5 тысяч выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Всего экзамены пройдут в 65 ППЭ (пунктах проведения экзамена): в 59 ППЭ по биологии и в 48 ППЭ по иностранному языку. В экзамене по биологии приняли участие 2340 человек, по иностранному языку – свыше 1200, большинство из которых сдают английский язык. 10 человек выбрали китайский язык, 7 учащихся сдают немецкий, а на французский язык выбор пал всего у 2 выпускников, - сообщают в ведомстве.

Экзамен по иностранному языку делится на 2 этапа. Разделы «Грамматика и лексика», «Аудирование», «Чтение» и «Письмо» пройдут сегодня, а вторая, устная, часть с разделом «Говорение» на следующей неделе. На выполнение письменного этапа участникам дается 3 часа.

Результаты ЕГЭ по биологии выпускники смогут узнать не позднее 5 июля, а те, кто сдавал иностранный язык – не позднее 7 июля по итогам всех разделов.

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