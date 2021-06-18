Хозяин цоколя многоэтажки в Иркутске, куда заселили 87 мигрантов, получил предупреждение от прокуратуры Фото: Андрей СИНЬКОВ

В Иркутске прокуратура провела проверку цоколя дома по улице Зимней, где проживают 87 мигрантов. На многочисленных соседей в полицию пожаловались жильцы многоэтажки. "КП"-Иркутск" одной из первых рассказала эту историю. После сообщений в СМИ прокуратура областного центра совместно сотрудниками отдела по вопросам миграции МУ МВД "Иркутское" провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и Главка МВД.

- Установлено, что в части приспособления помещений в подвале для временного проживания граждан допущены факты нарушений требований пожарной безопасности, ненадлежащей работы автоматической пожарной сигнализации, эксплуатации электрооборудования с видимыми нарушениями изоляции. Кроме того, на момент проверки в нарушение санитарных правил не были предусмотрены помещения для стирки и сушки белья, камеры для хранения личных вещей и другое, - рассказали в ведомстве.

Хозяин помещения получил представление от прокуратуры города. Устранение нарушений поставлено на контроль.

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