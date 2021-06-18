Юбилейный Совет контрольно-счетных органов Иркутской области проходит в Листвянке.

В поселке Листвянка проходит юбилейное собрание контрольно-счетных палат Иркутской области. Председатель комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Тимур Сагдеев отметил особую роль Совета КСО в социально-экономическом развитии региона.

- Важно, что вы не только контролируете качественное исполнение бюджета, реализацию нацпроектов и социально значимых программ, но и даете пути выхода из сложных ситуаций, помогаете выбрать превентивные меры, чтобы не допускать ошибок в будущем, - сказал депутат ЗС.

По словам председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области Ирины Морохоевой, в составе Совета действует 51 муниципальная КСП. В числе их задач – контроль за исполнением бюджетов, реализацией нацпроектов, освоением межбюджетных трансфертов, субсидий, дотаций, проверка нормативов оплаты труда.

На юбилейном мероприятии аудиторы обсудят важные профессиональные темы, также состоится подведение итогов и награждение победителей конкурсов «Лучший контрольно-счетный орган Иркутской области» и «Лучший финансовый контролер Иркутской области».