Иркутская область участвует в эксперименте по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости

Иркутская область продолжает участвовать в эксперименте по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

В Казани прошло совещании с представителями регионов, в которых проводится эксперимент по вопросу создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Приангарье представили председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников, вице-спикер Кузьма Алдаров, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов, министр имущественных отношений Марина Быргазова.

Напомним, в эксперименте участвуют Иркутская область, Татарстан, Краснодарский край и Пермский край. В результате на одной цифровой платформе будет собрана полная информация о населенных пунктах вплоть до каждого земельного участка, его границах, наличии строений, форме собственности и так далее. В Иркутской области в эксперименте задействованы три района – Иркутский, Ольхонский и Слюдянский.

- Важно, чтобы мы смогли поделиться опытом и решить общие вопросы для всех участников эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, – подчеркнул Александр Ведерников.

Спикер напомнил, что первый конструктивный разговор по реализации эксперимента состоялся в феврале этого года в в поселке Еланцы Ольхонского района. Тогда, в частности, обсуждались проблемы, связанные с природоохранным законодательством.

Заместитель руководителя Росреестра Алексей Штейников сообщил, что сейчас в эксперименте задействованы 16 участников, в том числе, 11 федеральных органов исполнительной власти, госкорпорация «Роскосмос» и четыре региона. Работа ведется с 21 информационным ресурсом. Одна из основных задач – наладить максимально эффективное межведомственное взаимодействие.