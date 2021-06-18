Новые возможности и условия открываются для поставщиков «Восточного союза» для лучшего выбора продуктов в «Слате» и «ХлебСоль»

Фото: Пресс-служба "Восточного союза"

В мае произошло создание стратегического альянса «Восточный союз», в который вошли крупнейшие ритейлеры Сибири и Дальнего Востока – «Слата», «Красный Яр» и «Самбери». Миссия альянса – обеспечение доступности продуктов и товаров повседневного спроса по справедливой цене для населения и ускоренное развитие современных форматов торговли.

Первая конференция поставщиков «Восточного союза» состоялась 16 июня в Москве. В мероприятии приняло участие более 350 российских и международных компаний. Благодаря не только офлайн, но и онлайн режиму, к конференции подключились более 700 участников из разных регионов.

Фото: Пресс-служба "Восточного союза"

Лейтмотивом конференции стало обсуждение различий потребительских предпочтений на европейской территории России и в регионах присутствия «Восточного союза». Основные причины - удаленность, слабая развитость логистической инфраструктуры, отсутствие достаточного количества местных производителей и другие факторы, которые привели к совершенно иной структуре потребительской корзины. А сложная экономическая ситуация и низкая покупательная способность населения – к повышенной востребованности низкоценовых форматов торговли.

- Меняется покупательский потенциал, все большее число людей переключаются на дискаунтеры, ищут комфортные для своего бюджета покупки, но, при этом, не хотели бы терять в качестве жизни. Это важно! В том числе и для нас, и ради этого предложены различные опции для потенциальных поставщиков, чтобы им было интересно и выгодно везти продукцию в СФО и ДФО, а покупатель делал выбор в сторону наших магазинов, - сказал исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер.

Фото: Пресс-служба "Восточного союза"

- Стратегия успеха нашего союза складывается из нескольких ключевых факторов – уникальной команды с разнообразным опытом в ритейле и высокими компетенциями, - считает генеральный директор «Восточного союза» Ольга Наумова. – Однако ключевым решением на данном этапе мы считаем переход к полноценному категорийному менеджменту, закрытие потребительских миссий, развитие ассортимента и выстраивание долгосрочных партнёрских отношений с поставщиками, о чём мы очень подробно и поговорили в рамках нашей конференции - уверена, совместными усилиями мы предложим жителям Сибири и Дальнего Востока новый покупательский опыт и лучший выбор продуктов в каждом из магазинов «Восточного союза».