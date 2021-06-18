12-летний мальчик погиб от удара током во время игр в заброшенном доме в Усть-Кутском районе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В поселке Ручей Усть-Кутского района 12-летний мальчик погиб в заброшенном здании от удара током. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, 16 июня два мальчика, находясь на территории бывшего муниципального предприятия в п. Ручей, залезли на крышу здания. В какой-то момент 12-летний мальчик дотянулся до электропровода линии электропередач, в результате чего получил удар током, от которого скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства случившегося. Допросят сотрудников администрации, которые несут ответственность за заброшенное здание муниципального предприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, владельцы недостроенных и бесхозных зданий обязаны ограничивать доступ к их территории детей и подростков.

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