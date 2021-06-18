Расписание поездов Иркутск-Северобайкальск и Тайшет-Нерюнгри изменится 19 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье изменится расписание двух пассажирских поездов. Это связано с технологической необходимостью. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- 19 июня 2021 года пассажирские поезда №72 Иркутск – Северобайкальск и №376 Тайшет - Нерюнгри будут следовать по измененному расписанию. Разница с действующим расписанием составит от 2 до 20 минут. - сообщили на официальном сайте ВСЖД.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также онлайн.

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