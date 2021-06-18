21 выпускник получил 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 21 выпускник получил высший результат за ЕГЭ по русскому языку. Среди стобалльников выпускники из Усолья-Сибирского, Иркутска, Усть-Илимска, Ангарска, Братска. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- Как сообщили в министерстве образования Иркутской области, единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 12 664 человека. Из них 99,6 % участников экзамена подтвердили освоение образовательной программы по предмету. Стоит отметить, что ученица из Иркутска – Сулейманова Манзар Элман кызы, получила 100 баллов по двум предметам: русскому языку, химии, - рассказали в ведомстве.

Высоким баллом по русскому языку в Приангарье могут похвастаться 21% учащихся. Их результаты от 80 до 100 баллов.

Напомним, что экзамен по русскому языку - единственный обязательный экзамен, его сдавали все, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Для получения аттестата необходимо было набрать не менее 24 баллов, для поступления в вуз – не менее 36.

Также стобалльники, которые поступят в вузы Иркутской области, будут получать ежемесячную выплату в размере 5750 рублей в период с 1 сентября первого курса по 31 мая третьего курса.