Беременных женщин и сотрудников старше 65 отправят на удаленку или в отпуск работодатели в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано обеспечить дистанционный режим работы работников 65 лет и старше, беременных женщин или предоставить им отпуска. Изменения в Указ подписал глава региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Также запрещено проведение физкультурных и спортивных мероприятий (ранее их возможно было проводить без зрителей), за исключением физкультурных и спортивных мероприятий федерального уровня, проведение которых будет осуществляться без участия зрителей. Кроме того, организаторы спортивных мероприятий обязаны обеспечить тестирования на новую коронавирусную инфекцию спортсменов и сопровождающих их лиц при организации выезда за пределы Иркутской области, - рассказали в ведомстве.

Различным организациям, а также государственным и муниципальным органам власти рекомендовано временно ограничить личный прием граждан. Выпускников просят подавать документы для поступления онлайн в электронной форме.

Иркутскому медуниверситету рекомендовано направить не менее 800 ординаторов и студентов в медицинские организации для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в ближайшее время профильные ведомства представят предложения с перечнем категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19.

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