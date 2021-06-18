9-летнего мальчика, которого из Читы насильно увез отец, разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские ориентированы на розыск ребенка из Забайкальского края, которого насильно увез отец. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Отделом уголовного розыска Управления МВД России по городу Чита разыскивается несовершеннолетний Алексей Сергеевич Рязанов 30.04.2012 года рождения, уроженец города Чита, которого в неизвестном направлении увез его отец – Рязанов Сергей Николаевич, - рассказали в ведомстве.

Также в розыске находится отец мальчика 1974 года рождения. На него заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».

Отмечается, что разыскиваемые могут находиться в любом регионе страны, в том числе в Приангарье.

Всех, кто владеет информацией о местоположении Сергея и Алексея Рязановых, просят сообщить об этом в полицию

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