Собака-спасатель Ирэль из Иркутска успешно прошла поисково-спасательную аттестацию несмотря на травму Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Лабрадор-ретривер Ирэль успешно прошла аттестацию и получила допуск к участию в поисково-спасательных работах и получила категорию класса "А". Учебно-методические сборы прошли в Новосибирской области. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В экзамен для кинологических расчетов включены этапы, имитирующие последствия природных и техногенных катастроф. Задача собаки и кинолога – выполнить поиск и спасение людей в сложных условиях. Норматив – найти двух пострадавших за 20 минут, а для категории класса «А» - троих, - рассказали в ведомстве.

Экзамен для собак проводили на разрушенных складах. В завалах организаторы разместили еду для того, чтобы попробовать сбить четвероногих с толку. Первого «пострадавшего», находившегося в руинах, собака-спасатель из Иркутска нашла в течение минуты. Второго – за пять минут. На поиски третьего ушло восемнадцать. Действовала Ирэль с поврежденной лапой – небольшую травму получила на первом этапе – в ходе проверки послушания и ловкости. При выполнении одного из упражнений получила растяжение. После осмотра ветеринарами, испытания мужественно продолжила, чуть прихрамывая.

Воспитанием Ирэль занимаются кинологи Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области. На службе она с 2016 года.

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