За геркулес с затхлым запахом оштрафуют детский центр в Черемхово Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время плановой проверки специалисты Россельхознадзора обнаружили некачественную овсяную крупу в детском центре Черемхово . Была отобрана проба хлопьев «Геркулес» и направлена для исследования в лабораторию. Организации грозит штраф. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Согласно протоколу испытаний, выданного испытательным центром Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, образец крупы не соответствует требованиям по наличию несвойственных овсяной крупе горького вкуса и затхлого запаха, - сообщили в ведомстве.

По факту проверки возбуждены административные дела по статье 7.18 КоАП РФ в отношении юридического лица и ответственного за хранение крупы должностного лица. Последнему назначено наказание в виде штрафа. За подобное правонарушение предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

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