Железнодорожные детали на 41 тысячу рублей пытались украсть двое мужчин в Иркутске

Железнодорожные детали на 41 тысячу рублей пытались украсть двое мужчин в Иркутск. Фото: ВСЛУ МВД России на транспорте

Накануне сотрудники полиции на территории грузового двора станции Иркутск-пассажирский обнаружили грузовик, в котором находились железнодорожные детали: 4 борта от платформ и клиновые упоры к ним общей стоимостью свыше 41 тысячи рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- За совершении данного преступления "по горячим следам" задержаны двое местных жителей 25 и 28-летнего возраста, которые в содеянном сознались. Оказалось, что один из фигурантов уже был ранее судим за имущественные преступления, - рассказали в ведомстве.

Похищенные детали правоохранители изъяли. Они будут возвращены владельцу. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

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