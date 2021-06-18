Соглашение о сотрудничестве подписали главы Заксобрания Иркутской области и Госсовета Татарстана

Главы Заксобрания Иркутской области и Госсовета Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве.

В Казани заключено соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Иркутской области и Государственным Советом Республики Татарстан. Документ подписали главы региональных парламентов Александр Ведерников и Фарид Мухаметшин.

Подписанию соглашения предшествовала двусторонняя встреча Александра Ведерникова и Фарида Мухаметшина, на которой главы представительных органов власти обсудили актуальные вопросы региональной повестки и перспективы дальнейшего сотрудничества.

- Безусловно, Татарстан – один из лидеров регионального развития, в основе успехов которого – политическая стабильность, - сказал председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников. - Парламент играет консолидирующую роль в обществе, объединяя не только парламентариев, но и представителей органов исполнительной власти.

Соглашение предусматривает взаимодействие парламентов в разработке правовых актов, обсуждение вопросов межпарламентской деятельности, обмен опытом, совершенствование парламентского контроля и т.д.