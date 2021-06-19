Погода на 19 июня в Иркутске: днем жара до +27 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутск, после нескольких дождливых дней в рабочую неделю, вернулась теплая погода. И особенно отрадно, что произошло это в выходные дни. В субботу, 19 июня синоптики обещают в городе жару в +25, +27 градусов. Дождя не ожидается. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с.

А теперь о погоде в Иркутской области. Местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер подует западный, северо-западный с переходом днем на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +24,+29 градусов, при облачной погоде +14,+19.

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