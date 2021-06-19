Двое мотоциклистов из Иркутской области, скрываясь от полицейских, переплыли реку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Двое мотоциклистов, которые на большой скорости ехали без шлемов, привлекли внимание дорожных инспекторов, дежуривших в Осинском районе. Полицейские попытались остановить лихачей, у одного из которых на заднем сидении сидел пассажир. Однако оба лихача, наоборот, нажали на газ и попытались скрыться. Инспекторы бросились в погоню.

Закончилась она на берегу речки, куда приехали нарушители. Бросив свои мотоциклы, оба водителя и пассажир, прыгнули в воду и скрылись вплавь. На следующий день, обсохнув, они сами явились в отдел полиции и объяснили, что пытались скрыться из-за того, что у них нет водительских прав, а мотоциклы не были зарегистрированы.

- Против них составили административные протоколы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Мотоциклы поставили на специализированную стоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На моем диване – мужик в трусах, а рядом няня с бокалом шампанского: звезда команды КВН «Раисы» уволила няню сына за вечеринку (Подробности)