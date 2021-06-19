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Общество19 июня 2021 5:56

Двое мотоциклистов из Иркутской области, скрываясь от полицейских, переплыли реку

Также с ними сбежал пассажир
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Двое мотоциклистов из Иркутской области, скрываясь от полицейских, переплыли реку

Двое мотоциклистов из Иркутской области, скрываясь от полицейских, переплыли реку

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Двое мотоциклистов, которые на большой скорости ехали без шлемов, привлекли внимание дорожных инспекторов, дежуривших в Осинском районе. Полицейские попытались остановить лихачей, у одного из которых на заднем сидении сидел пассажир. Однако оба лихача, наоборот, нажали на газ и попытались скрыться. Инспекторы бросились в погоню.

Закончилась она на берегу речки, куда приехали нарушители. Бросив свои мотоциклы, оба водителя и пассажир, прыгнули в воду и скрылись вплавь. На следующий день, обсохнув, они сами явились в отдел полиции и объяснили, что пытались скрыться из-за того, что у них нет водительских прав, а мотоциклы не были зарегистрированы.

- Против них составили административные протоколы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Мотоциклы поставили на специализированную стоянку.

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