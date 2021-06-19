Еще 135 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается подъем заболеваемости коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 135 человек. На больничную койку отправили 127 зараженных. Всего, в регионе сейчас 2 765 госпитализированных. Такие данные 19 июня приводит оперативный штаб

Увы, увеличивается и число умерших. За сутки от COVID-19 скончались еще 8 человек. С весны 2020 года, когда инфекция начала распространяться по региону, от нее умерли 2 694 человека. Еще 288 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки составил один человек.

Есть и приятные новости. Еще 57 сибиряков победили болезнь. Выздоровевших уже 69 830.

Медики просят жителей Приангарья соблюдать масочный режим.

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